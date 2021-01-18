نجوم يشاركون في حفل تنصيب بايدن عن بعد

المصدر: البيان الإلكتروني

يشارك الممثل والكاتب المسرحي لين مانويل ميراندا ونجما الروك جون بون جوفي وبروس سبرينغستين من بين نجوم آخرين في احتفال افتراضي يتم بثه عبر شاشات التلفزيون مساء الأربعاء في مناسبة تنصيب جو بايدن باعتباره الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة.

وأعلنت لجنة تنصيب بايدن عن النجوم يوم الأحد لبرنامج "احتفال أمريكا"، وهو بث متعدد الشبكات تصنفه اللجنة على أنه مزيج من النجوم والمواطنين العاديين.

ميراندا الذي كتب ومثل في مسرحية "هاميلتون" على مسارح برودواي، سيقدم إلقاء كلاسيكيا. سينضم الموسيقيون جون ليجند وديمي لوفاتو وجاستين تيمبرليك وغيرهم إلى سبرينغستين وبون جوفي. وستقوم الممثلتان كيري واشنطن وإيفا لونغوريا بدور المضيفتين، ومن المقرر أيضًا ظهور نجم الدوري الأمريكي للمحترفين السابق كريم عبد الجبار.

وسيشمل الاحتفال تكريمًا لسائق من شركة خدمة الطرود المتحدة (يو بي اس) ومعلمة رياض أطفال وساندرا ليندسي، أول أميركية تتلقى لقاح كوفيد-19 خارج تجربة سريرية، وفق "سكاي نيوز عربية".

وسيتم البث بدلاً من حفلات التنصيب التقليدية.

ولا يزال بايدن يخطط لأداء اليمين في الجبهة الغربية في الكابيتول، ولكن مع مراسم تم تقليصها بسبب فيروس كورونا وتشديد الإجراءات الأمنية بعد أعمال عنف 6 يناير في مبنى الكابيتول حيث اجتمع الكونغرس للتصديق على فوزه.

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