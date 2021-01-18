تركيا.. موسم البحث عن أصدقاء

المصدر: أنقرة - أ.ف.ب

يستبق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصول رئيس جديد إلى البيت الأبيض قد يكون أكثر حزماً تجاه أنقرة، عبر سعيه إلى تهدئة علاقات أنقرة بالاتحاد الأوروبي بعد سنوات من التوتر.

وفي مؤشر إلى استيائها من دبلوماسية تركية ترى أنها تزداد عدوانية، اتفقت الدول الأوروبية الشهر الماضي على فرض عقوبات على أنقرة على خلفية التنقيب أحادي الجانب عن الغاز في شرقي المتوسط. وأثارت تركيا استياء شركائها الغربيين أيضاً عبر تدخلها في ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق في طرابلس، وبدعمها أذربيجان في نزاعها مع أرمينيا في منطقة ناغورني قره باغ.

ولكن بعد أشهر من الخلافات التي كانت ذروتها مبادلات كلامية مهينة بين أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، يؤكد الرئيس التركي أنه يرغب في «فتح صفحة جديدة» في العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي. ويشير دبلوماسي أوروبي إلى أن تركيا خففت من حدة نبرتها لأنها «لا يمكن أن تسمح بتصاعد للتوتر مع الولايات المتحدة وأوروبا في وقت واحد، ولا سيما أن اقتصادها في وضع هش».

في الواقع يعتمد الاقتصاد التركي على أوروبا بشكل كبير. وبين 2002 و2018، شكّلت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 مصدر ثلثي الاستثمارات المباشرة الخارجية في تركيا.

وتشير إلكيه تويغور الباحثة في المعهد الألماني للعلاقات الدولية والقضايا الأمنية إلى أن أردوغان وكونه معزولاً «يبحث عن الأصدقاء حيث يمكن أن يجدهم».

وبينما أنشأ أردوغان علاقة شخصية مع ترامب سمحت لأنقرة بتفادي عقوبات مشددة على خلفية حملاتها العسكرية في سوريا وشرائها صواريخ روسية، تتوقع تركيا أن تكون الإدارة الجديدة أكثر برودةً تجاهها. ويرى الدبلوماسي الأوروبي أن «فوز بايدن غيّر المعطيات بالطبع وتركيا تتوقع أن تكون الإدارة الجديدة أقل مرونة».

توضح سينيم آدار من مركز الدراسات التطبيقية حول تركيا في برلين أنه «يمكن تفسير» الدعوة إلى التقارب مع الاتحاد الأوروبي «أنها وسيلة للاستعداد» لتولي بايدن مهامه. إلا أنها ترى أن محاولات التهدئة التي تقوم بها أنقرة تفسر أيضاً بـ«الضغط الداخلي المتصاعد» على أردوغان «بسبب المشكلات الاقتصادية التي فاقمها الوباء» و«التراجع في شعبية» حزب الحركة القومية حليف الرئيس التركي.

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