مجموعة إرهابية تسيطر على قاعدة عسكرية في نيجيريا

المصدر: (أبوجا - واس)

سيطرت مجموعة إرهابية مرتبطة بتنظيم «داعش» في غرب أفريقيا، على قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا.

وأوضحت مصادر عسكرية نيجيرية أن عناصر تنظيم «ولاية غرب أفريقيا التابع لداعش» شنوا هجوماً على القاعدة الواقعة في مدينة مارتي عند الساحل الغربي لبحيرة تشاد وأحكموا سيطرتهم عليها بعد اشتباكات عنيفة.

وتحدثت المصادر عن تسجيل خسائر في الأرواح والعتاد في صفوف الجيش النيجيري خلال الهجوم، مشيرة إلى أن عملية عسكرية قد بدأت وأن الأولوية تكمن في استعادة السيطرة على القاعدة العسكرية.

والسبت، قالت مصادر أمنية إن القوات الحكومية اضطرت مع مئات عدة من السكان للفرار بعد سيطرة متشددين على بلدة مارتي في شمال شرق نيجيريا، في هجوم أعلن تنظيم مرتبط بداعش المسؤولية عنه. جاء الهجوم على بلدة مارتي الواقعة على بحيرة تشاد بعد شهرين من عودة السكان إلى ديارهم طبقاً لبرنامج حكومي بعد نزوحهم منها.

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