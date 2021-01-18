متمردو إفريقيا الوسطى يغادرون مدينة بانغاسو

المصدر: (بانغي - أ.ف.ب)

أعلنت الأمم المتحدة أن قوات حفظ السلام في إفريقيا الوسطى استعادت السيطرة على مدينة بانغاسو.

وقال الناطق باسم بعثتها في إفريقيا الوسطى (مينوسكا) فلاديمير مونتيرو إن «المتمردين تخلوا عن المواقع التي احتلوها وفروا من المدينة». وأضاف أن بانغاسو «أصبحت تحت السيطرة الكاملة لمينوسكا بعد الإنذار الذي وجهته البعثة الجمعة إلى المجموعات المسلحة».

وتابع أن قوة الأمم المتحدة «تبقى في حالة تأهب لمنع أي عمل من قبل الجماعات المسلحة». من جهته، صرح عبد العزيز فال، الناطق باسم القوة العسكرية في بعثة الأمم المتحدة: «جرت محاولات نهب مساء وصباحاً وتدخلت القوة لوضع حد لها».

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