الشرطة الألمانية تطلق النار على مسلح في مطار فرانكفورت الدولي

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

أثار رجل حالة من الهلع في مطار فرانكفورت بألمانيا عندما صرخ "الله أكبر" بعد أن واجهته الشرطة لعدم ارتدائه كمامة للوجه.

وتصرف الرجل البالغ من العمر 38 عامًا، وهو من سلوفينيا، بعدوانية تجاه الشرطة في مطار فرانكفورت الدولي عندما اقتربت منه الشرطة لعدم ارتدائه قناعًا للوجه. وصاح الرجل: "سأقتلكم جميعاً، الله أكبر"، قبل أن يترك حقائبه ويحاول الهرب من المكان.

وتم إخلاء المبنى رقم 1 بالمطار وأظهرت لقطات فيديو ضباطًا مسلحين يحيطون بمشتبه به بينما شوهد جميع الركاب يقفون خارج المطار مع إغلاق محطة القطار الإقليمية أيضًا، وفق "ديلي ميل".

بالفيديو.. الشرطة الألمانية تطلق النار على مسلح في مطار فرانكفورت الدوليhttps://t.co/OBgEqL6IUz#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/EwVKNwWwdG — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 17, 2021

وقال متحدث باسم مديرية الشرطة الفيدرالية بمطار فرانكفورت الرئيسي: "اقتربت دورية للشرطة الفيدرالية من رجل سلوفيني لم يكن يرتدي واقيًا للفم والأنف، وعلى الفور أظهر السلوك العدواني تجاه الضباط وقال: سأقتلكم جميعًا، الله أكبر. وافترضت القوات المنتشرة أن تصريحاته خطيرة.. ثم حاول الرجل الفرار، لكن خدمات الطوارئ سيطرت عليه على الفور بإطلاق النار عليه. وأضاف بيان الشرطة أن الرجل، المعروف للشرطة، ترك أمتعته وراءه عندما حاول الهروب. وأدت الحقيبة غير المراقبة إلى تطويق جزء كبير من صالة المغادرة."

كما وردت أنباء عن وجود رجل مسلح في محطة أخرى. وقالت الشرطة الاتحادية في بيانها: "بما أنه لا يمكن استبعاد وجود صلة بين الحادثين، فقد أدى ذلك إلى توسيع إجراءات التطويق والإخلاء". "أدى النشر إلى تعطل أكبر لحركة النقل الجوي والسكك الحديدية في مطار فرانكفورت."

وأعيد فتح المطار حوالي الساعة الثامنة مساءً. وأكدت الشرطة التحقيق مع المشتبه به للاشتباه في وجود تهديدات ومقاومة لمسؤولي إنفاذ القانون. وقالوا إن "الاستجواب والتحقيقات في الحادث جارية حاليا. حتى الآن لا توجد معلومات عن الدافع."

وغرد مطار فرانكفورت في وقت سابق: ``بسبب استمرار العملية الأمنية، تم إغلاق أجزاء من المبنى رقم 1 ومحطة القطار الإقليمية والانتقال إلى محطة القطار لمسافات طويلة حاليًا في مطار فرانكفورت. يُطلب من الركاب اتباع تعليمات موظفي الأمن في الموقع. نتيجة لذلك ، قد يكون هناك تأخير في العملية التشغيلية. لذلك يُطلب من الركاب التحقق من حالة الرحلة مسبقًا على موقع شركة الطيران على الويب."

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