لاشيت يخلف ميركل في رئاسة حزبها

المصدر: برلين ـ أ.ف.ب

اختار حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني المحافظ الاستمرار في سياسة المستشارة أنجيلا ميركل بانتخابه المعتدل أرمين لاشيت رئيساً جديداً له أمس الذي فاز على الليبرالي فريدريش ميرتس المؤيد لانعطاف نحو اليمين.

وبغالبية 521 صوتاً من أصل 1001 مندوب تمت دعوتهم للإدلاء بأصواتهم، فاز لاشيت على ميرتس الذي حصل على 466 صوتاً في الجولة الثانية من الانتخابات الداخلية. وبات بذلك في موقع جيد لقيادة المعسكر المحافظ في الانتخابات العامة في سبتمبر، رغم أنه لا يملك ضمانات تامة بعد.وقال لاشيت تعليقاً على فوزه «أريد أن ننجح معاً وأن نضمن أن يصل الاتحاد» المحافظ الألماني الذي يضم الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الشقيق البافاري الاتحادي الاجتماعي المسيحي، إلى المستشارية في سبتمبر. واستفاد لاشيت الذي حلّ ثانياً بعد ميرتس في الدورة الأولى، من أصوات أنصار مرشح ثالث هو نوربرت روتغن المؤيد لخطّ معتدل والذي خسر من الدورة الأولى.

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