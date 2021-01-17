3 دول كبرى تدعو إيران لإنهاء نشاطها النووي

المصدر: عواصم - وكالات

دعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا إيران إلى وقف العمل على إنتاج وقود يعتمد على معدن اليورانيوم.

وقالت الدول الثلاث في بيان أمس إن إنتاج إيران لمعدن اليورانيوم ليس له جوانب مدنية وله جوانب عسكرية خطيرة. وأضاف البيان إن إيران ملتزمة بموجب الاتفاق النووي بعدم إنتاج معدن اليورانيوم، أو إجراء أبحاث أو تطوير في مجال تحويل اليورانيوم لمعدن لمدة 15 عاماً. وأعربت الدول الثلاث عن القلق البالغ إزاء إعلان إيران عن بدء العمل على إنتاج وقود يعتمد على معدن اليورانيوم.

ودعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا إيران لإنهاء هذا النشاط والعودة لالتزاماتها إن كانت تريد حقاً إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وكشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أخيراً، عن أن إيران بدأت العمل على خط تجميع لإنتاج مادة أساسية لتصنيع الرؤوس الحربية النووية.

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