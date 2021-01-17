بركان يثور في إندونيسيا.. والخطر "5 كيلومترات"

المصدر: جاكرتا - د.ب.أ

أعلنت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية أن بركان سيميرو بإقليم جاوة بشرق البلاد نفث غازاً ورماداً وغيرها من المواد البركانية التي نزلت على منحدراته لمسافة 4.5 كيلومترات أمس.

وقال الناطق باسم الوكالة راديتيا جاتي إن مستوى الإنذار لسيميرو - أعلى جبل في جزيرة جاوة - ما زال درجة واحدة أعلى من المعدل الطبيعي. وأضاف أنه لا توجد تقارير عن خسائر بشرية. وتابع: «جرى نصح السكان بالبقاء على أهبة الاستعداد تحسباً لكارثة محتملة». يشار إلى أن ثوراناً مماثلاً حدث أيضاً الشهر الماضي ما دفع المئات للفرار.

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