ترشيح ويندي شيرمان لمنصب نائب وزير الخارجية الأمريكي

المصدر: وكالات

رشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ويندي شيرمان، كبيرة المفاوضين الأمريكين في اتفاق إيران النووي، في منصب نائب وزير الخارجية في إدارته المقبلة.

وشيرمان، التي ستصبح الشخصية رقم 2 في خارجية أنتوني بلينكن المقبلة، دبلوماسية مخضرمة، وكانت قد شغلت منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في إدارة باراك أوباما في وزارة خارجية جون كيري (2013-2017).

وعملت حتى الآن كمستشار أول في مجموعة "أولبرايت ستونبريدج" للعلاقات العامة، وهي الشركة نفسها التي عملت فيها ليندا توماس جرينفيلد، التي اختارها بايدن لتكون سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أيضا.

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