بايدن يعين مستشاراً علمياً للبيت الأبيض برتبة وزير

المصدر: ا ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الجمعة أنه اختار عالم الوراثة إيريك لاندر ليكون المستشار العلمي للبيت الأبيض، موضحا أن هذا المنصب أصبح برتبة وزير خلافا لما كان عليه الوضع في عهد سلفه دونالد ترامب.

وجاء هذا القرار بينما تعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من انتشار فيروش كورونا المستجد الذي أصيب به أكثر من 23,5 مليون شخص وتوفي حوالى 391 ألفا.

وقال بايدن إن مستشاره الجديد سيكون إيريك لاندر عالم الوراثة الذي ساهم في رسم خارطة الشريط الوراثي البشري.

وأكد جو بايدن في بيان أعلن فيه تعيين لاندر وخبراء آخرين في الفريق العلمي للإدارة أن "العلم سيكون دائما في الصف الأول في إدارتي، وهؤلاء العلماء الذين يتمتعون بشهرة عالمية سيضمنون أن يعتمد كل ما نقوم به على العلم والوقائع والحقيقة".

وأضاف أن "إضاءاتهم الموثوقة ستكون ضرورية بينما نتحد لإنهاء هذا الوباء وإنعاش اقتصادنا واتخاذ المزيد من الخطوات لتحسين نوعية الحياة لجميع الأمريكيين".

ويرئس لاندر مركز "برود اينستيتيوت" الشهير غير الربحي للبحوث الطبية الحيوية.

وترامب عرف بتشكيكه في العلم ولا سيما بشأن تغير المناخ. وقد ذهب إلى حد وصف عالم المناعة أنطوني فاوتشي مستشار الحكومة للأزمة الصحية، وخبراء آخرين نصحوا بوضع الكمامات والتباعد الاجتماعي لمحاربة كوفيد-19 بأنهم "أغبياء".

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