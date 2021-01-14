ما سر ارتداء بيلوسي الفستان الأسود نفسه في جلستي عزل ترامب؟

المصدر: وكالات

لوحظ أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، عندما حضرت إلى مبنى الكونغرس، يوم الأربعاء، لوحظ أنها جاءت بالفستان نفسه الذي ارتدته خلال تصويت سابق على عزل الرئيس دونالد ترامب في 2019.

جدير بالذكر أن تكرار ارتداء الزي ليس أمرا سيئا على الدوام، بل يعتبره مصممون كثيرون مظهرا من مظاهر الأناقة، وفقا لموقع "ديلي بيست"، وكانت دوقة كامبردج، كيت ميدلتون، وهي من أبرز المؤثرات في عالم الموضة، قد عاودت ارتداء الزي نفسه، في بعض المناسبات، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".

وجاءت بيلوسي التي تبلغ 80 عاما، بفستان أسود طويل، مع فتحة بين الصدر والرقبة، إلى جانب إكسسوار من قلادة دائرية.

وفي سنة 2019، كانت بيلوسي قد ارتدت اللون الأسود الحزين، لأن التصويت على العزل ليس بلحظة فرح، بالنسبة إلى البلاد.

وصرح مكتب بيلوسي بأن العزل لحظة حزينة في تاريخ البلاد، وليس فيه ما يدعو إلى الفرح.

ويوم الأربعاء، صوت مجلس النواب الأمريكي الأربعاء بالموافقة على توجيه اتهام لترامب بـ"التحريض على التمرّد" انطلاقاً من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير.

وأيد جميع الأعضاء الديمقراطيين و10 أعضاء جمهوريين قرار "العزل"، ما يجعل ترامب الرئيس الأول في تاريخ الولايات المتحدة الذي يحال على المحاكمة مرتين أمام مجلس الشيوخ.

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