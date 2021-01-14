رئيس الفلبين ناصحاً ابنته: الرئاسة ليست للنساء

المصدر: د ب ا

نصح الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي ابنته بعدم الترشح في انتخابات 2022 لخلافته في المنصب، قائلا إن الرئاسة "ليست للنساء".

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أنه في خطاب نقله التليفزيون اليوم الخميس، قال الرئيس إن عمدة مدينة دافاو، سارة دوتيرتي، "ليست مرشحة" في الانتخابات المقبلة، على الرغم من أن استطلاعا أجرته مؤيية "بولس آسيا" للأبحاث في الآونة الأخيرة أظهر أنها أفضل اختيار لخلافته.

وتترأس سارة دوتيرتي تحالفا للأحزاب السياسية، وصعدت إلى دائرة الضوء الوطنية في عام 2019 من خلال حملة لمرشحي مجلس الشيوخ، الذين فاز معظمهم.

وقال الرئيس خلال افتتاح طريق سريع معلق في العاصمة: "أشفق عليها ... سوف تمر بما مررت به."

وصرح دوتيرتي، الذي لديه تاريخ في الإدلاء بتعليقات بذيئة وجنسية، بأنه لا ينوي تمديد فترة ولايته المحددة بست سنوات. وسعى حلفاؤه في الكونغرس إلى تعديل الدستور، الذي تم وضعه بعد الإطاحة بالديكتاتور السابق فرديناند ماركوس في عام 1986.

وقال: "حتى لو قدمتموها لي على طبق من الفضة أو أعطيتم لي عشر سنوات أخرى مجانا، فقد اُستهلكت تماما".

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