مجلس النواب الأمريكي يصوّت لصالح عزل ترامب

المصدر: البيان الإلكتروني

صوَت مجلس النواب الأمريكي على عزل الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء بأغلبية 231 صوتًا مقابل 197 صوتًا.

وأقرَ مجلس النواب مشروع القانون المعروف رسميًا باسم H.Res. 24 - إقالة دونالد جون ترامب رئيس الولايات المتحدة، بسبب جرائم وجنح جسيمة.

وأصبح ترامب الرئيس الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي يتم عزله مرتين من جانب مجلس النواب.

ويتضمن قرار عزل ترامب مادة واحدة، وهي "التحريض على التمرد" لدوره في أعمال الشغب المميتة في اقتحام مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي.

ويأتي التصويت بعد سبعة أيام من اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس الأمريكي، تزامنا مع التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

الخطوات التالية في العملية تتمثل في دعوة ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى عودة انعقاد مجلس الشيوخ، وقد أبلغ ذلك إلى زعيم مجلس الشيوخ.

وقبل التصويت في مجلس النواب، جرت مناقشة تاريخية حول ما إذا كان يجب عزل الرئيس الأمريكي.

وبينما اتهم الديمقراطيون ترامب بـ "التحريض على العصيان" لدوره في الهجوم على مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي، أدان العديد من الجمهوريين سلوك الرئيس، إلا أنهم قالوا إن عزله سيكون مثيرًا للانقسام مع رحيله المتوقع عن منصبه.

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