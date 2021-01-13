أزمة حكومية في إيطاليا بعد استقالة وزيرتين

المصدر: ا ف ب

استقالت اليوم الاربعاء وزيرتان ايطاليتان تنتميان الى حزب صغير من الحكومة الائتلافية برئاسة جوزيبي كونتي، الامر الذي يهدد الائتلاف الحاكم الذي لم يعد واثقا بأنه يتمتع بالغالبية في مجلس الشيوخ.

وأعلن رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي، زعيم حزب ايطاليا فيفا، في مؤتمر صحافي استقالة وزيرتين تمثلان حزبه هما وزيرة الزراعة تيريزا بيلانوفا ووزيرة العائلة ايلينا بونيتي.

ومن دون اعضاء مجلس الشيوخ ال18 الذين يمثلون ايطاليا فيفا، يحتاج كونتي الى داعمين جدد في المجلس، في حين أن غالبيته في مجلس النواب كافية الى حد بعيد.

ويأخذ رينزي على كونتي تفرده في إدارة ازمة وباء كوفيد-19 وخطته لإنفاق أكثر من مئتي مليار يورو سيمنحها الاتحاد الاوروبي لإيطاليا في إطار خطتها الضخمة للنهوض. وتبنى مجلس الوزراء مساء الثلاثاء صيغة جديدة لهذه الخطة لكن وزيرتي ايطاليا فيفا لم تؤيداها.

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