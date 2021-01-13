فيسبوك تنصح موظفيها بعدم ارتداء ملابس تحمل شعار الشركة في الأماكن العامة

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

طلبت فيسبوك من موظفيها عدم ارتداء الملابس التي تحمل شعار "الشركة" أو حمل أشياء تحمل اسمها في الأماكن العامة بعد أن تم حظر حساب الرئيس السابق دونالد ترامب من منصاتها إلى أجل غير مسمى في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت الأسبوع الماضي في مبنى الكابيتول الأمريكي.

وأفاد موقع"بزنس إنسايدر" أن الشركة بعثت رسالة إلى موظفي فيسبوك يوم الاثنين في ضوء الأحداث الأخيرة.، تحسباً لأي ردود فعل عنيفة من أنصار ترامب.

وأعلن موقع فيسبوك الخميس في منشور لمؤسسه ومديره التنفيذي مارك زوكربيرج أن ترامب، 74 عامًا، سيُمنع "إلى أجل غير مسمى" من منصاته، بما في ذلك إنستغرام، بعد أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكية التي حرض عليها الرئيس يوم الأربعاء.

وكتب زوكربيرج (36 عاما) أن: "الأحداث المروعة التي وقعت في الأربع والعشرين ساعة الماضية تظهر بوضوح أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم استغلال الوقت المتبقي له في المنصب لمنع الانتقال السلمي والمشروع للسلطة إلى خليفته المنتخب جو بايد."

وتابع: "إن قراره استخدام منصته للتغاضي عن أفعال مؤيديه في مبنى الكابيتول بدلاً من إدانتها قد أزعج الناس في الولايات المتحدة وحول العالم.. من بين المنشورات التي تمت إزالتها لانتهاكها سياسة فيسبوك، مقطع فيديو لترامب تناول أعمال الشغب وأولئك الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي، وأثاروا الفوضى والعنف، حيث وصفهم بأنهم أشخاص مميزون. "

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