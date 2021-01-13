بعد توعّد الصين.. سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة تلغي زيارتها إلى تايوان

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء أنّ سفيرة الولايات المتّحدة في الأمم المتّحدة كيلي كرافت ألغت الزيارة التي كان مقرّراً أن تقوم بها إلى تايوان من اليوم الأربعاء ولغاية الجمعة، وذلك تطبيقاً لقرار الوزارة منع كل الزيارات إلى الخارج.

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو أعلن أمس الثلاثاء إلغاءه آخر زيارة كانت مقرّرة له إلى الخارج، وذلك لضمان حصول انتقال سلس للسلطة إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

وبحسب مسؤول أمريكي فإنّ قرار المنع يشمل الزيارة التي كانت كرافت تعتزم القيام بها إلى تايوان، والتي توعّدت بكين واشنطن بأنّها ستدفّعها ثمنها "غالياً جداً" إذا حصلت.

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