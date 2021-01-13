شقيقة زعيم كوريا الشمالية تصف سلطات كوريا الجنوبية بـ "الغباء"

المصدر: أ ف ب

وجّهت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون انتقاداً لاذعاً لسلطات كوريا الجنوبية على خلفية بيانات تحدّثت فيها عن رصد مؤشرات لاستعراض عسكري محتمل في بيونغ يانغ في نهاية الأسبوع، وفق ما أفادت الأربعاء الوكالة الشمالية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن كيم يو-جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي التي تتمتّع بنفوذ كبير في البلاد، قولها إنّ "الجنوبيين مجموعة غريبة حقاً يصعب فهمها"، مضيفة "إنّهم أغبياء وفي صدارة القائمة العالمية لسوء السلوك".

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