ترامب: محاولات عزلي ستؤدي إلى انقسامات خطيرة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في كلمة ألقاها من أمام الجدار الحدودي مع المكسيك أنه يؤمن بدولة القانون وليس بالعنف والتمرد، وأن حرية التعبير في الولايات المتحدة تتعرض لقيود وهجوم.

وقال الرئيس الأمريكي اليوم الأربعاء إنه لا يشعر بأي القلق بشأن استخدام المادة 25 من الدستور، ويستبعد أي خطر لعزله استناداً إلى التعديل الـ 25 في الدستور الأميركي. مشيراً إلى أن محاولات عزله في البرلمان ستؤدي إلى انقسامات خطيرة.

ووصف ترامب من قام باقتحام مبنى الكونغرس خلال الأسبوع الماضي بأنهم من الرعاع والغوغاء، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لإنهاء الانقسامات.

وأكد ترامب من أمام الجدار الحدودي مع المكسيك أنه أنهى حالة الفوضى في الهجرة وأعاد السيادة الأميركية.

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