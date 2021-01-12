ضربة جديدة لترامب.. وفاة أكبر مانح سخي للحزب الجمهوري

المصدر: أ ف ب

توفي الملياردير الأميركي والمانح السخي للحزب الجمهوري شيلدون أديلسون عن 87 عاما، وفق ما أعلنت شركة كازينوهات لاس فيغاس ساندز الثلاثاء.

وذكرت الشركة العملاقة في بيان أن "مؤسسنا صاحب الرؤية شيلدون ج. أديلسون توفي الليلة الماضية عن عمر يناهز 87 عامًا بسبب مضاعفات غير متعلقة بسرطان الغدد الليمفاوية".

ارتقى أديلسون، المؤيد السخي للرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، ليصبح أحد أغنى رجال العالم بفضل سلسلة من الكازينوهات مترامية الأطراف.

قدّرت مجلة "فوربس" ثروته الصافية بـ 35 مليار دولار حتى الثلاثاء، وهي ثروة كان يستخدمها غالبًا للتأثير في السياسة الأميركية.

وعارض أديلسون بشدة الرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما وكان مانحًا رئيسيًا لخليفته ترامب، حيث أعطى ما يقرب من 220 مليون دولار لقطب العقارات الثري وزملائه الجمهوريين في الكونغرس خلال دورة انتخابات 2020.

ووصف الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش أديلسون بأنه "شخصية وطنية أميركية، ومانح سخي للأعمال الخيرية وداعم قوي لإسرائيل".

وقال بوش "شقّ شيلدون طريقه للخروج من أحد أحياء بوسطن الصعبة لبناء مشروع ناجح وظّف بإخلاص عشرات الآلاف ووفر المتعة للملايين".

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