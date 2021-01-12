بومبيو: إيران هي المقر الجديد لتنظيم القاعدة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إيران أصبحت هي المقر الجديد لتنظيم القاعدة.

وكشف خلال موتمر صحافي، أن إيران قدمت دعما كبيرا لتنظيم القاعدة وساعدت التنظيم في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر. وفقا لسكاي نيوز.

كما سمحت طهران لتنظيم القاعدة أن يقيم قاعدة له على الأراضي الإيرانية ومنحت لأعضائه جوازات سفر وقدمت لهم الأموال وحرية الحركة.

وأضاف بومبيو، أن القاعدة تعمل على حماية النظام الإيراني، وأقامت مركزا لقيادتها في طهران ونواب أيمن الظواهري موجودون هناك حاليا.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، أن إيران هي أفغانستان الجديدة بالنسبة لتنظيم القاعدة.

كما أعلن بومبيو عن فرض عقوبات على عناصر من تنظيم القاعدة يعملون على الحدود بين إيران والعراق.

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