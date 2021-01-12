بعد لقائه بنس.. ترامب يوافق على إعلان الطوارئ في واشنطن حتى 24 يناير

المصدر: أ ف ب

التقى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ونائبه مايك بنس مساء أمس الاثنين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، بحسب ما أفاد مسؤول أمريكي وكالة فرانس برس.

وقال المسؤول إنّ الرجلين اللذين لم يتحادثا منذ أعمال العنف التي شهدها الكونغرس الأربعاء "أجريا محادثة جيّدة"، في وقت يضغط فيه الديمقراطيون على بنس لعزل ترامب بموجي التعديل الخامس والعشرين للدستور.

وأضاف "لقد جدّدا التأكيد أنّ أولئك الذين انتهكوا القانون واقتحموا الكابيتول الأسبوع الماضي لا يمثّلون حركة (أميركا أولاً) التي يدعمها 75 مليون أمريكي"، مشيراً إلى أنّهما "تعهّدا مواصلة عملهما في سبيل البلاد حتى نهاية ولايتهما".

في غضون ذلك، نقلت رويترز عن البيت الأبيض قوله إن: ترامب وافق على إعلان الطوارئ للعاصمة واشنطن من الآن وحتى 24 يناير.

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