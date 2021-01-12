عبارة غريبة على موقع الخارجية الأمريكية عن انتهاء ولاية ترامب

المصدر: البيان الإلكتروني

يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، فقد ظهرت عبارة غريبة على موقع وزارة الخارجية الأمريكية تفيد بأن ولايته انتهت يوم الاثنين 11 يناير .

وقالت العبارة: "انتهت اليوم 11 يناير 2021 الساعة السابعة و48 دقيقة و 41 ثانية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن غير المعروف كيف ظهرت هذه العبارة، في حين أن ولاية ترامب تنتهي رسميا وفق الدستور ظهر يوم 20 يناير 2021، في مراسم تسليم الإدارة إلى الرئيس الجديد جو بايدن،بحسب سكاي نيوز.

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