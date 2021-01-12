إسرائيل تعين رئيساً مؤقتاً لممثليتها في الرباط

المصدر: (تل أبيب - وكالات)

أعلنت إسرائيل تعيين رئيس مؤقت لممثليتها الدبلوماسية في العاصمة المغربية الرباط.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، أمس، إنه جرى تعيين سفير إسرائيل السابق لدى مصر دافيد جوفرين رئيساً مؤقتاً للممثلية الإسرائيلية الدبلوماسية في الرباط. وأضافت: «سيتوجه جوفرين إلى المغرب قريباً»، من دون تحديد موعد. وجوفرين مواليد مدينة القدس عام 1963 وله ثلاثة أولاد، وفق وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وعمل جوفرين سفيراً لإسرائيل بالقاهرة في الفترة ما بين 2016 و2019. وانضم جوفرين إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية في العام 1989، وتقلّد عدة مناصب بما فيها مدير دائرة الأردن ومدير دائرة في التخطيط السياسي.

كما خدم في منصب سكرتير أول في سفارة إسرائيل في القاهرة ومستشار سياسي في الوفد الدائم الإسرائيلي إلى الأمم المتحدة. وحصل السفير جوفرين على الدكتوراه في علوم الإسلام والشرق الأوسط من الجامعة العبرية. وأعلنت المغرب وإسرائيل، الشهر الماضي، إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما. وأعلنت إسرائيل والمغرب تبادل فتح مكاتب التمثيل في تل أبيب والرباط كخطوة نحو تبادل السفارات والسفراء.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز