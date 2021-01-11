إيران تعلن إجراء "مناورات صاروخية كبرى" في بحر عمان غداً

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن التلفزيون الإيراني اليوم الاثنين، أن الجيش سيقوم بإجراء "مناورات صاروخية كبرى" في بحر عمان، يوم غد الثلاثاء.

وقال التلفزيون الإيراني إن المناورات ستستمر لمدة يومين، انطلاقا من محافظة "كنارك"، وسيتم فيها استخدام بارجتي "مكران" و "زرة"، اللتان تحملان منصات لإطلاق الصواريخ".

يذكر أن الجيش الإيراني، قد أجرى الأسبوع الماضي، مناورات للطائرات المسيرة في محافظة سمنان، شمال شرق البلاد، بمشاركة مئات الطائرات التابعة للقوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي للجيش.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز