قادة أذربيجان وأرمينيا وجهاً لوجه في موسكو

المصدر: (موسكو - وكالات)

أعلن الكرملين، أمس، أن لقاء سيعقد غداً في موسكو بين رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب، التي دارت بين البلدين مؤخراً، واستمرت 44 يوماً. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن بيان للكرملين أن المحادثات، التي ستضم أيضاً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي دعا للاجتماع، ستركز على مساعدة سكان المناطق التي شهدت معارك، ورفع العراقيل عن خطوط التعاون الاقتصادي والنقل بين البلدين.

وتوصلت أرمينيا وأذربيجان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية روسية في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بينهما، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من نوفمبر من العام الماضي، وذلك بعد معارك استمرت نحو شهر ونصف الشهر، أدت إلى سيطرة باكو على أجزاء واسعة من إقليم قره باغ، ومقتل أكثر من 5500 جندي من الجانبين.

وعقب ذلك، توصلت روسيا وتركيا بعد محادثات بينهما على إنشاء مركز مراقبة لوقف إطلاق النار في قره باغ، تشرف عليه قوات البلدين، وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ، والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ. كما يتضمن الاتفاق أيضاً رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.

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