العثور على أشلاء بشرية في موقع تحطم الطائرة الإندونيسية

المصدر: وكالات

أعلنت الشرطة الاندونيسية اليوم الأحد أنه عثِر على حطام وأجزاء جثث في المنطقة التي اختفت فيها طائرة بوينغ 737-500 التابعة لشركة سريويجاوا قبالة اندونيسيا والتي كان على متنها 62 شخصا.

وقال المتحدث باسم الشرطة يسري يونس لقناة "ميرو" التلفزيونية، "تسلمنا هذا الصباح حقيبتين إحداهما بها أشياء تعود للركاب والأخرى فيها أشلاء جثث"، مشيرا الى ان الشرطة "تعمل على تحديد هويات" الضحايا.

وكانت وزارة النقل الإندونيسية أعلنت تحطم طائرة تابعة شركة الخطوط الجوية "سريويجايا" الاندونيسية بالقرب من جزيرة لاكي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنها تلقت أنباء تفيد بمقتل جميع ركاب الطائرة الأندونيسية المنكوبة وعلى متنها 56 راكبا بينهم 10 أطفال، وستة من أفراد الطاقم.

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