ضربة قضائية لترامب في كاليفورنيا

المصدر: كاليفورنيا- رويترز

منع قاضٍ اتحادي في ولاية كاليفورنيا، إدارة الرئيس دونالد ترامب، أول من أمس، من تنفيذ قرار جديد، كان من شأنه أن يغير شكل نظام اللجوء الأمريكي، ويضع قيوداً على الأحقية في اللجوء بالنسبة للمهاجرين الباحثين عن ملاذ في الولايات المتحدة. ويعد الأمر القضائي تقويضاً لمساعٍ تبذلها إدارة ترامب في أيامها الأخيرة، لترسيخ سياساتها المتشددة إزاء الهجرة إلى الولايات المتحدة، وذلك قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، منصبه. وأصدر قاضي المنطقة الشمالية في كاليفورنيا، جيمس دوناتو، أمراً قضائياً، سعت وراءه جماعتان للدفاع عن حقوق المهاجرين، لمنع تنفيذ القرار الذي أصدرته إدارة ترامب في 11 ديسمبر الماضي، وكان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين. وسعت الجماعتان لمنع تنفيذ القرار، على أساس أنه صادر عن تشاد وولف، القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، والذي لم يعد تعيينه في المنصب قانونياً.

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