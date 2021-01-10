"تقارير إعلامية فرنسية": ستة جنود فرنسيين أصيبوا خلال عملية ضد مسلحين متشددين في مالي

المصدر: باريس - د.ب.أ

نقلت تقارير إعلامية فرنسية عن وزارة الدفاع قولها إن ستة جنود فرنسيين أصيبوا، خلال عملية ضد مسلحين متشددين في مالي بغرب أفريقيا.

وكان المهاجمون شنوا أول من أمس هجوماً في المنطقة الوسطى حول إقليم جورما، حيث قادوا سيارة على ما يبدو نحو قافلة عسكرية، قبل أن يفجّروا عبوة ناسفة. وتم نقل الجنود المصابين إلى مستشفى عسكري في مدينة جاو في مالي، وتم نقل ثلاثة منهم إلى فرنسا لإجراء المزيد من العلاج. وقالت قناة «فرانس انفو» إنه لم يتعرض أي منهم لإصابات تهدد حياتهم.

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