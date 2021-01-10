استطلاع يرصد تزايد شعبية تحالف ميركل المسيحي في عام كورونا

المصدر: برلين - د.ب.أ

كشف استطلاع حديث للرأي عن أن التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، حصل على أكبر قدر من التأييد والثقة.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه أمس، أن 40 في المئة من الألمان يرون حالياً أن التحالف المسيحي بإمكانه التعامل أفضل مع المشكلات الحالية في ألمانيا، بزيادة قدرها 21 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع مماثل أجري قبل حوالي عام. كما ارتفعت الثقة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، بمقدار نقطتين مئويتين ليصل إلى 6 في المئة. بينما خسرت باقي الأحزاب 5 نقاط مئوية وحزب الخضر 7 نقاط مئوية.

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