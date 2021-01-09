الحلقة المفقودة.. لماذا غيرت الطائرة الإندونيسية المنكوبة مسارها؟

المصدر: جاكرتا، القاهرة-وكالات

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «سريويجايا للطيران»، جيفرسون إيروين جاوينا في تصريح صحفي أن طائرة الشركة التي فقدت اليوم السبت بعد إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا وعلى متنها 62 فرداً كانت في حالة جيدة. وقال أيضاً إن الرحلة تأجلت 30 دقيقة قبل الإقلاع بسبب أمطار غزيرة.



وذكرت لجنة سلامة النقل في إندونيسيا أن كل من كانوا على متن الطائرة إندونيسيون في حين قالت الناطقة باسم وزارة النقل إن مسؤول المراقبة الجوية في المطار سأل الطيار عن سبب اتجاه الطائرة صوب الشمال الغربي بدلاً من مسارها المتوقع قبل لحظات من اختفائها في حين أكد المسؤول بالحكومة المحلية سوراتشمان، لقناة «كومباس تي.في» أن صيادين عثروا على حطام يبدو أنه من الطائرة. وعرضت قنوات أخرى صوراً للحطام.



في غضون ذلك، أعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لإندونيسيا وذوي ضحايا الطائرة المنكوبة.



وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أن مصر تؤكد حكومةً وشعباً، على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب إندونيسيا في هذا الحادث الأليم.

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