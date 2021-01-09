تويتر يمنع ترامب من التغريد عبر حساب الرئاسة بعد إغلاق حسابه الشخصي

المصدر: البيان الإلكتروني

اشتدت الحرب بين تويتر والرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ، فبعد أن أغلق تويتر حساب ترامب الشخصي نهائيا، منع موقع التغريد الشهير، اليوم السبت، ترامب من التغريد عبر الحساب الرسمي المخصّص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكيّة potus@.

وبعد أن حاول ترامب التغريد عبر الحساب الرسمي، حذف تويتر التغريدات سريعا.

وأوضح تويتر أن "استخدام حساب آخر في محاولة إلى الالتفاف" على حسابٍ تمّ سابقا تعليقهُ هو أمر "مخالف لقواعدنا".

وفي نفس السياق، ومنعا لما أسماه التفافا، علق تويتر حساب حملة ترامب الانتخابية.

كما علق أيضا حساب المدير الرقمي لحملة ترامب بعد أن حاول إهداءه لترامب، معيدا تسميته باسم "دونالد ترامب".

في المقابل، اتّهم ترامب منصة التغريد بالتآمر "لإسكاته". واعتبر أن "تويتر ذهب بعيدا في حظر حرية التعبير"، قائلاً: "هذا المساء، قام موظّفو تويتر بالتنسيق مع الديمقراطيين واليسار الراديكالي بإزالة حسابي من منصّتهم لإسكاتي أنا وأنتم الـ75 مليونًا من الوطنيين العظيمين الذين صوّتوا لي".

كما أضاف: "قد يكون موقع تويتر شركة خاصة، لكن لولا هدية الحكومة والمادة 230 لما صمد لفترة طويلة".

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