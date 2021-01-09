ترامب مع شارب.. هل أنشأ الرئيس الأمريكي حساباً ثانياً في تويتر!؟

المصدر: البيان الإلكتروني

ظهر قبل ساعات من الآن، حساباً مجهولاً في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" يحمل اسم "جون بارون"، مع صورة معدلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إضافة شارب من خلال برنامج الفوتوشوب، وبضع كلمات في التعريف تقول: "لست دونالد ترامب".

والطريف أن الحساب بدأ يستقطب عشرات الآلاف من المتابعين حتى وصل العدد إلى ما يزيد عن 240 ألفاً خلال وقت بسيط.

والملفت في الأمر أن مقربين من ترامب روجوا للحساب دون التأكد من هوية صاحبه.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي نشر تغريدته الأخيرة على حساب الرئيس بعد أن حظرت شركة "تويتر" حسابه الشخصي نهائيا، يوم الجمعة، خشية حدوث المزيد من التحريض على العنف بعد اقتحام مئات من أنصاره لمبنى الكونغرس يوم الأربعاء.

ولمواجهة الحظر قال ترامب إنه سينظر في بناء منصته الخاصة.

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