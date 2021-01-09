العالم في صور

المصدر:
  • أ.ب -إي.بي.أيه رويترز
التاريخ:

 طلاب يشتبكون مع عناصر الأمن في إسطنبول احتجاجاً على تعيين رئيس للجامعة موالٍ للحزب الحاكم .   

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جانب من احتجاج قد يكون الأخير من نوعه في عهد ترامب ضد نتائج الانتخابات الأمريكية أمام الكونغرس 

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 كميات هائلة من النفايات ألقيت في ليلة رأس السنة في نهر درينا بالجبل الأسود وجرفها النهر إلى محطة كهرومائية على النهر في البوسنة .

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مواطنون بلغاريون يقفزون في بحيرة قرب العاصمة صوفيا ضمن طقوس أرثوذكسية تصادف 6 يناير .

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أم كينية تقود أطفالها وسط مياه غطت مساحة واسعة بسبب فيضان بحيرة فيكتوريا وذلك في أول يوم لإعادة افتتاح المدارس بعد شهور من الإغلاق .

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عرض عسكري في بغداد احتفاء بذكرى مرور قرن كامل على تأسيس الجيش العراقي .

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عمال ومزارعون في ليما عاصمة البيرو يشتبكون مع قوات الأمن في احتجاج ضد قانون يرونه مجحفاً بحقهم .

 

 

 

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