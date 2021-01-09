العالم في صور
طلاب يشتبكون مع عناصر الأمن في إسطنبول احتجاجاً على تعيين رئيس للجامعة موالٍ للحزب الحاكم .
********
جانب من احتجاج قد يكون الأخير من نوعه في عهد ترامب ضد نتائج الانتخابات الأمريكية أمام الكونغرس
*****
كميات هائلة من النفايات ألقيت في ليلة رأس السنة في نهر درينا بالجبل الأسود وجرفها النهر إلى محطة كهرومائية على النهر في البوسنة .
****
مواطنون بلغاريون يقفزون في بحيرة قرب العاصمة صوفيا ضمن طقوس أرثوذكسية تصادف 6 يناير .
*****
أم كينية تقود أطفالها وسط مياه غطت مساحة واسعة بسبب فيضان بحيرة فيكتوريا وذلك في أول يوم لإعادة افتتاح المدارس بعد شهور من الإغلاق .
*****
عرض عسكري في بغداد احتفاء بذكرى مرور قرن كامل على تأسيس الجيش العراقي .
*****
عمال ومزارعون في ليما عاصمة البيرو يشتبكون مع قوات الأمن في احتجاج ضد قانون يرونه مجحفاً بحقهم .
تعليقات