عقوبات أمريكية ضد فالح الفياض

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على رئيس ميليشيات الحشد العراقية، فالح الفياض، لصلته بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وأوردت الوزارة في بيان أن عناصر متحالفة مع إيران هاجمت خلال الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر 2019، المدنيين العراقيين الذين كانوا يتظاهرون ضد الفساد والبطالة والركود الاقتصادي وسوء الخدمات العامة والتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للعراق. وكان الفياض جزءاً من خلية أزمة تتألف أساساً من قادة ميليشيات الحشد التي تشكلت في أواخر عام 2019 لقمع الاحتجاجات العراقية، بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

وأكدت الخزانة الأمريكية أن عناصر ميليشيات الحشد الموالية لإيران شنوا حملة اغتيالات ضد النشطاء السياسيين في العراق، الذين يدعون إلى احترام حقوق الإنسان وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن إن المسلحين والسياسيين المتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض يشنون حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية والمجتمع المدني. وأكد أن بلاده ستواصل محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في العراق الذين يهدفون إلى حرمان الشعب العراقي من حقه في الاحتجاج السلمي، وسعيه لتحقيق العدالة واجتثاث الفساد في بلده.

ونتيجة لإجراء اليوم، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الفياض، وأي كيانات مملوكة من قبله، بشكل مباشر أو غير مباشر داخل الولايات المتحدة، أو هي في حيازة أو سيطرة أشخاص يقيمون في الولايات المتحدة.

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