بيلوسي تطلب من قائد الجيش منع ترامب من التصرف بالشيفرات النووية

المصدر: البان الإلكتروني

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أنها بحثت مع القيادة العسكرية للولايات المتحدة منع رئيس البلاد الحالي، دونالد ترامب، من إطلاق أي عمليات عسكرية أو ضربات نووية.

وطلبت بيلوسي من قائد الجيش منع ترامب من التصرف بالشيفرات النووية.

وتابعت بيلوسي : الكونغرس سيقوم بما يلزم إذا لم يستقل ترامب طواعية .

من جهة أخرى قال السيناتور الجمهوري "بن ساس" اليوم الجمعة، إنه "سينظر بالتأكيد" في التحركات الديمقراطية لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي على يد حشد من مؤيديه.

وأضاف ساس لشبكة سي بي إس الإخبارية : "إذا اتفق المجلس على القيام بالعملية سأدرس بالتأكيد المواد التي يتحركون على أساسها لأنني أعتقد أن الرئيس تجاهل قسمه".

وقالت كاثرين كلارك مساعدة رئيس مجلس النواب لشبكة سى إن إن الإخبارية، إن الديمقراطيين فى الكونغرس قد يقدمون مواد الإقالة إلى البرلمان للتصويت عليها في مجلس النواب منتصف الأسبوع المقبل إذا لم تستمع حكومة ترامب لدعوات عزله بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور.

ولم تفلح محاولة عزل ترامب في عام 2019، حيث برأه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون من التهم الموجهة إليه.

وإذا عزل مجلس النواب الرئيس للمرة الثانية غير المسبوقة، فإن مجلس الشيوخ سيجري محاكمة وسيحتاج إلى أغلبية الثلثين للتصويت لإدانته.

وكان المئات من مثيري الشغب الموالين لترامب اقتحموا يوم الأربعاء الماضي، مبنى الكابيتول في واشنطن، رمز الديمقراطية الأمريكية. وأطلقت أعيرة نارية ولقي خمسة أشخاص حتفهم في أعمال العنف، بمن فيهم ضابط شرطة.

وتسبب الغوغاء في وقف جلسة مشتركة في الكونغرس كان المشرعون بصدد تأكيد فوز بايدن خلالها في انتخابات نوفمبر الماضي.

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