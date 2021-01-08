مقتل 4 من قادة الميليشيات بتيغراي في عملية عسكرية

المصدر: أديس أبابا-أ.ف.ب

أعلن الجيش الإثيوبي مقتل أربعة من كبار المسؤولين في ميليشيات مايسمى بـ«جبهة تحرير تيغراي» في منطقة تيغراي في شمال إثيوبيا حيث شنّت الحكومة عملية عسكرية أوائل نوفمبر الماضي.

وأكّد الجنرال تيسفاي أيليو في اتصال الليلة الماضية أن الجنود الإثيوبيين ألقوا القبض أيضا على تسعة أعضاء آخرين من هذه الميليشيات.

وأطلقت الحكومة الإثيوبية عملية عسكرية ضد قادة ميليشيات «جبهة تحرير شعب تيغراي» في الرابع من نوفمبر الماضي، وأعلنت الانتصار عند سيطرة القوات الفدرالية على عاصمة المنطقة بعد شهر من ذلك.

وبعد العملية العسكرية عينت الحكومة الإثيوبية إدارة جديدة في تيغراي وأعلنت النهاية الرسمية لعمليتها العسكرية نهاية نوفمبر الماضي.

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