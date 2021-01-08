نائبة بالبرلمان الألماني: أردوغان ينتهك القانون الدولي علناً

المصدر: دمشق، برلين - وكالات

جددت النائبة عن حزب اليسار في البرلمان الألماني هيلين إيفريم سومر تأكيدها انتهاك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القانون الدولي في المنطقة ولا سيما في سوريا والعراق.

وقالت إيفريم سومر لموقع (أحوال التركية) أمس: «حكومة أردوغان انتهكت القانون الدولي علناً خاصة في سوريا والعراق».

وبخصوص التوترات الأخيرة مع اليونان، أكدت إيفريم سومر أنها «تعد دليلاً على أن حكومة أردوغان أصبحت تهديداً خطيراً لاستقرار المنطقة بأكملها والاتحاد الأوروبي نفسه»، داعية حكومة بلادها إلى إنهاء التعاون العسكري مع أنقرة على الفور ووقف جميع صادرات الأسلحة إليها.

وشددت النائبة عن حزب اليسار في البرلمان الألماني على ضرورة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أردوغان وحزبه لضمان عدم فقدان مصداقيته السياسية بالكامل.

وفي استمرار لانتهاكاتها المتواصلة في سوريا، جددت قوات الاحتلال التركي وميليشياتها عدوانها اليوم الجمعة على محطة كهرباء تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي ما تسبب بخروج 3 خطوط عن الخدمة.

وقال مدير شركة كهرباء الحسكة، أنور عكلة، إن قوات الاحتلال التركي وميليشياتها جددت عدوانها بقذائف المدفعية على محطة كهرباء تل تمر.

وأضاف أنه تم فصل التغذية الكهربائية عن المحطة احترازياً لحين توقف سقوط القذائف على أن تتم المباشرة بإصلاح الخطوط المتضررة فور إمكانية الدخول وتوقف القذائف.

وتعمد قوات الاحتلال التركي وميليشياتها المنتشرة في مدينة رأس العين وريفها إلى استهداف البنى التحتية والمنشآت الخدمية الموجودة في ريفي المحافظة الشمالي والغربي بشكل متكرر بهدف تهجير المدنيين عن منازلهم وأراضيهم.

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