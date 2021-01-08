مكتب التحقيقات الفيدرالي يعرض مكافأة ضخمة لمن يرشد عن هذا الرجل

المصدر: البيان الإلكتروني

عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة ضخمة لمن يرشد عن رجل زرع قنبلة أنبوبية في واشنطن خلال اقتحام مبنى الكونغرس.

ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" صورة شخص مسؤول عن زراعة قنبلة أنبوبية في واشنطن خلال عملية اقتحام مبنى الكونغرس من قبل مؤيدي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

جاء ذلك في تغريدة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، بتعليق طالبا فيه أي معلومات حول هذه الحادثة وعارضا مكافأة بقيمة 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد موقع أو اعتقال المشتبه به.

وقال مسؤول بالحزب الجمهوري ، إنه عثر على قنبلة أنبوبية داخل مقر الحزب الجمهوري، الأربعاء، وبالتحديد كانت على الأرض إلى جانب حائط المقر وتم تفجيرها بصورة آمنة من قبل عناصر الأمن، وفقا لسي إن إن .

وأشار مصدر إلى أنه المبنى تم إخلاؤه بعد الاشتباه بطرد في مكان قريب، مشيرا إلى أن المبنى تم اخلاؤه استباقيا قبل المظاهرات.

وقال مسؤول فيدرالي إنه عثر على ما يشتبه بأنه قنبلتين أنبوبيتين إحداها في المجمع الذي يضم مبنى الكونغرس وتم التعامل معهما من قبل عناصر الأمن، مؤكدا على أنهما جهازي تفجير حقيقيان وتم تفجيرهما بصورة آمنة.

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