بكين تتوعد واشنطن بدفع "ثمن باهظ" إذا زارت سفيرتها في الأمم المتحدة تايوان

المصدر: أ ف ب

توعّدت الصين أمس الخميس الولايات المتّحدة بتدفيعها "ثمناً باهظاً" إذا سافرت سفيرتها لدى الأمم المتّحدة كيلي كرافت إلى تايوان في الأيّام المقبلة، كما كانت أعلنت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة.

وقال بيان صادر عن البعثة الصينيّة لدى الأمم المتّحدة إنّ "الولايات المتّحدة ستدفع باهظاً ثمن عملها السيّئ"، مضيفاً أن "الصين تحضّ الولايات المتّحدة على وقف استفزازاتها المجنونة، والتوقّف عن وضع صعوبات جديدة أمام العلاقات الصينيّة-الأمريكيّة والتعاون بين البلدين في الأمم المتّحدة".

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