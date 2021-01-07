الكونغرس يصدّق رسمياً على فوز بايدن رئيساً للولايات المتحدة

المصدر: وكالات

صدق الكونغرس الأمريكي اليوم الخميس رسمياً على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، فوز بايدن ونائبته كامالا هاريس بالانتخابات بالحصول على 306 من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتا لترامب وبنس.

وكانت مجموعة من مؤيدي الرئيس الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب اقتحمت مبنى الكونغرس، تسود مخاوف من تفشي الفوضى في العملية السياسية الأمريكية بعد إصرار ترامب على عدم الاعتراف بالهزيمة.

وقالت شرطة الكونغرس إن أفراداً اخترقوا المبنى وموجودون في منطقة القاعة المستديرة، وأبلغت أعضاء مجلس النواب بأن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لوضعها.

وأمرت الشرطة بإخلاء أبنية في مقر الكونغرس كما وجهت الأوامر إلى الموظفين بمغادرة مبنى "كانون" وجناح آخر كبير يضم مكاتب بعدما دعا ترامب مؤيديه إلى الاعتراض على المصادقة على فوز جو بايدن خلال جلسة خاصة مشتركة لمجلسي الكونغرس في واشنطن.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز