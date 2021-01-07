إنستغرام وسناب شات يكملان حصار ترامب

المصدر: وكالات

أكمل موقعا التواصل الاجتماعي إنستغرام وسناب شات حصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب وأعلنا تعليق حسابه بعد اتهامه بالتشجيع على العنف الذي وقع ليل الأربعاء في محيط مبنى الكابيتول في واشنطن.

فبعد تويتر وفيسبوك، أعلن رئيس منصة إنستغرام الخميس أن التطبيق الشهير سيعلق حساب ترمب لمدة 24 ساعة.

وأكد آدم موسيري أن حساب ترامب عبر إنستغرام المملوكة لفيسبوك سيغلق لمدة يوم كامل.

بدوره أوضح "سناب شات" أنه سيعلق حساب الرئيس الجمهوري مؤقتا.

ولم يعد أمام ترامب حاليا ولساعات مقبلة سوى وسائل الاتصالات التقليدية من أجل التواصل مع الآخرين، بعد أن كان تويتر سلاحه الأقوى في التواصل مع مؤيديه، حيث يتابعه الملايين.

يأتي هذا بعد أن أعلنت شركة فيسبوك في وقت سابق أنها منعت ترمب من النشر عبر الموقع لمدة 24 ساعة، وإزالة التعليقات التي نشرها سابقا، والتي أدت بشكل غير مباشر إلى تشجيع أنصاره على دخول مبنى الكابيتول، على الرغم من دعواته لهم لاحقا بالعودة إلى منازلهم.

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