شرطة واشنطن: 4 قتلى نتيجة أعمال العنف التي شهدتها المدينة

المصدر: وكالات

أعلنت شرطة واشنطن عن مقتل 4 أشخاص نتيجة أعمال العنف التي شهدتها المدينة بينهم سيدة متأثرة بإصابتها بطلق ناري.

واعتقلت شرطة واشنطن 52 شخصا على خلفية اقتحام الكونغرس.

وصوتت غالبية مجلس النواب برفض الاعتراض على نتائج انتخابات ولاية أريزونا وأكدت فوز جو بايدن.

واقتحمت مجموعة من مؤيدي الرئيس الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس، تسود مخاوف من تفشي الفوضى في العملية السياسية الأمريكية بعد إصرار ترامب على عدم الاعتراف بالهزيمة.

وقالت شرطة الكونغرس إن أفراداً اخترقوا المبنى وموجودون في منطقة القاعة المستديرة، وأبلغت أعضاء مجلس النواب بأن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لوضعها.

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