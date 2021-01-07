بايدن يندّد بـ"اعتداء غير مسبوق" على الديمقراطية الأمريكية

المصدر: ا ف ب

ندّد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الأربعاء باقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول، واصفا إياه بأنه "اعتداء غير مسبوق" على الديمقراطية الأمريكية.

ووصف في كلمة ألقاها أعمال العنف التي جرت في الكونغرس بـ "التمرد"، وحض ترامب على الطلب من أنصاره أمام الكاميرات، وقف "حصارهم" للكونغرس الذي اضطر الى تعليق جلسة المصادقة على فوز بايدن بالرئاسة بعد اجتياح أنصار ترامب الرافضين لنتيجة الانتخابات لقاعتي مجلسي النواب والشيوخ وغيرها من أقسام المبنى.

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