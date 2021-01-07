البيت الأبيض: ترامب يأمر بإرسال قوات الحرس الوطني إلى الكابيتول

المصدر: د ب ا

كتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني مساء أمس الأربعاء على تويتر أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أمر بإرسال قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكونغرس بعد اقتحام مئات من أنصاره للمبنى في وقت سابق من اليوم.

وقالت ماكناني:" الحرس الوطني إلى جانب هيئات حماية فيدرالية أخرى في طريقه (إلى الكابيتول) بناء على أمر من الرئيس دونالد ترامب".

كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد رفضت في وقت سابق طلبا من مسؤولي العاصمة واشنطن لنشر الحرس الوطني في مبنى الكونغرس (الكابيتول)، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مصدر لم تكشف عن هويته.

كانت الصحيفة قد ذكرت في وقت سابق أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد طلبت من الحرس الوطني "تطهير وتأمين" مبنى الكابيتول

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن مئات من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس (كابيتول).

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