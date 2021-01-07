بنس يدعو إلى "وقف العنف فوراً" في مقر الكونغرس

المصدر: ا ف ب

دعا نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الأربعاء إلى "وقف العنف فوراً" في الكابيتول بعدما اقتحم متظاهرون من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مقرّ الكونغرس.

وقال بنس في تغريدة على تويتر إنّ "العنف والدمار اللذين يحدثان في مبنى الكابيتول الأمريكي يجب أن يتوقفا وأن يتوقفا الآن".

وأضاف "يجب على كل شخص معني احترام عناصر إنفاذ القانون ومغادرة المبنى على الفور"، مؤكّداً أنّ "الاحتجاج السلمي هو حق لكل أميركي، لكنّ هذا الهجوم على مبنى الكابيتول لن يتم التسامح معه وستتمّ ملاحقة المتورطين فيه قضائياً إلى الحدّ الأقصى الذي يسمح به القانون".

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