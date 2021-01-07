فوضى واقتحام للكونغرس يقطع المصادقة على فوز بايدن

المصدر: (واشنطن - البيان، وكالات)

اقتحمت مجموعة من مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس، وسط مخاوف من تفشي الفوضى في العملية السياسية الأمريكية بعد إصرار ترامب على عدم الاعتراف بالهزيمة. وقالت شرطة الكونغرس إن أفراداً اخترقوا المبنى ويوجدون في منطقة القاعة المستديرة، وأبلغت أعضاء مجلس النواب بأن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم، وأن يكونوا مستعدين لوضعها.

وأمرت الشرطة بإخلاء أبنية في مقر الكونغرس، كما وجهت الأوامر إلى الموظفين بمغادرة مبنى «كانون» وجناح آخر كبير يضم مكاتب بعدما دعا ترامب مؤيديه إلى الاعتراض على المصادقة على فوز جو بايدن خلال جلسة خاصة مشتركة لمجلسي الكونغرس في واشنطن.

وأعلن رئيس بلدية واشنطن فرض حظر للتجول اعتباراً من الساعة السادسة مساءً في ظل احتجاجات لأنصار ترامب. ويأتي هذا التطور في ظل انضمام بعض الجمهوريين إلى ترامب في الاعتراض على نتائج الانتخابات، رغم أن غالبية الجمهوريين ما زالت ترفض الطعن في النتائج، وتريد المضيّ قدماً بفوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

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