إرسال أعضاء من الحرس الوطني في فرجينيا إلى واشنطن

المصدر: وكالات

أكد مراسل نيويورك تايمز على تويتر نقلا عن مسؤول بولاية فرجينيا الدفع بالحرس الوطني في الولاية و200 من جنود الولاية إلى العاصمة واشنطن.

وقال عضو في الكونغرس الأمريكي أمس الأربعاء إن "غازا مسيلا للدموع" استخدم الأربعاء في القاعة المستديرة في الكابيتول بعدما اقتحم متظاهرون مؤيدون للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب المبنى احتجاجا على هزيمته.

وأفاد أحد مصوري وكالة فرانس برس بوجود دخان في الجو في القاعة المستديرة الواقعة تحت قبة الكابيتول التي احتشد فيها أكثر من مئة محتج.

وكتب النائب الديموقراطي جيم هايمز "طلبت منا الشرطة إخراج الأقنعة الواقية من الغاز بعد استخدام الغاز المسيل للدموع في القاعة المستديرة".

وعلق مجلسا النواب والشيوخ جلسة المصادقة على فوز جو بايدن بعد دخول مؤيدي ترامب إلى المبنى.

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