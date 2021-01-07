الشرطة تطالب أعضاء الكونغرس بارتداء أقنعة واقية من الغاز

المصدر: د ب ا

أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن شرطة مبنى الكونغرس (كابيتول) طالبت أعضاء المجلس بارتداء أقنعة واقية من الغاز بعد اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب المبنى قبل وقت قصير من مساء اليوم الأربعاء.

وكان مئات من أنصار دونالد ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس، وذلك حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية استنادا إلى أمن الكونغرس.

وأعلنت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن موريل براوزر فرض حظر تجول في المدينة من الساعة السادسة مساء حتى السادسة من صباح غد الخميس (بالتوقيت المحلي).

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