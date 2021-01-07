عناصر الشرطة الأمريكية يشهرون أسلحتهم داخل مجلس النواب

المصدر: أ ف ب

أشهر عناصر الشرطة الأمريكية أسلحتهم داخل مجلس النواب لحماية المشرعين.

وقال النائب الأمريكي دان كيلدي إن عناصر الشرطة في مجلس النواب أشهروا أسلحتهم عند محاولة أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب اقتحامه اليوم.

وأضاف كيلدي، من داخل المجلس، أن "أمن المجلس وشرطة الكابيتول أشهروا مسدساتهم بينما راح متظاهرون يطرقون على الباب الخارجي للقاعة".

وتابع: "صدرت لنا تعليمات بأن نستلقي على الأرض ونضع الأقنعة الواقية من الغاز".

كان مجلس الكونغرس قد اضطر إلى وقف الجلسة الخاصة بالمصادقة على فوز الديمقراطي جو بايدن بشكل طارئ، بعدما اخترق متظاهرون مؤيدون للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الطوق الأمني، ودخلوا مبنى الكابيتول بعد مواجهات مع الشرطة.

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