اعتقالات جديدة في تركيا وتصعيد للاحتجاجات

المصدر: (إسطنبول - وكالات)

ألقت السلطات التركية،أمس،القبض على 14 شخصاً آخرين ، على خلفية الاحتجاجات الطلابية بجامعة بوغازيتشي بإسطنبول، ما يرفع العدد الإجمالي للموقوفين إلى 36.

وأظهرت لقطات بثتها وكالة أنباء «ديميرورين» الخاصة وحدات من الشرطة الخاصة وهي تداهم منازل المشتبه بهم، الذين جرى تقييد أيدي بعضهم بعد ذلك واقتيادهم إلى سيارات الشرطة.

ويتظاهر الطلاب منذ أول من أمس احتجاجاً على تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان لرئيس جديد للجامعة، واصفين التعيين بأنه غير ديمقراطي وبأنه محاولة للحد من الحرية الأكاديمية. وأعلن والي إسطنبول علي يرلي قايا أمس حظر «جميع أنواع الاجتماعات والمظاهرات والمسيرات» في منطقة حرم بوغازيتشي. إلا أن الطلاب لم يلتزموا بالحظر وتظاهروا أمام مكتب رئيس الجامعة.

وعين أردوغان السبت الماضي مليح بولو رئيساً للجامعة. ووفقاً لوسائل إعلام تركية فقد ترشح بولو عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات البرلمانية لعام 2015.

وكانت الشرطة التركية اعتقلت أول من أمس 198 شخصاً من بينهم جنود.

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